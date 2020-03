Arsa Sula giovane universitaria - Nell'universo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Esisteva, in una terra lontana, un Re molto ambizioso che con il suo potere conquistò numerosi regni e cuori. Nonostante vivesse nello sfarzo, continuava a sentirsi incompleto, sì chiese così cosa gli mancasse, poiché possedeva già tutto ma un'idea gli venne in mente e non avendone mai tenuto uno, organizzò un ballo all'interno del suo castello.

Quando l'orchestra suonò le prime note, una voce femminile l'accompagnò. Il Re affascinato, ammirò la bellissima donna e guardandola si rese conto che ciò che realmente gli mancava era una moglie.

Non appena finì di esibirsi il Re sì precipitò da lei e allontanatisi dalla folla le propose di sposarlo, ma la risposta ottenuta non fu quella sperata.

Le chiese il perché del suo rifiuto, perché non voleva concedergli il suo amore? Dopotutto avrebbe potuto avere qualsiasi ricchezza. La donna non impiegò molto a rispondergli: < >

Dopo quel rifiuto il Re offeso nel suo orgoglio, se ne fece una ragione, dopo tutto era una sua suddita e perciò non degna di lui.

Fu così che la cantante in realtà si rivelò una degna Regina. Il Re perse tutte le sue terre e i suoi averi, ricordandogli di non essere il centro del mondo, che anche una donna poteva essere potente tanto quanto lui e che l'uomo era semplicemente qualcosa di più piccolo, all'interno di una forza più grande, l'Universo."

Arsa Sula