"Ridiamo vicinanza", servizio della Caritas Parrocchiale

Per l'emergenza Covid-19, la Caritas parrocchiale Gerico, della chiesa di San Nicola, offre il suo contributo ed effettua la consegna dei pacchi della solidarietà a domicilio e servizio di supporto psicologico al telefono.

Il servizio è disponibile per tutti coloro che ne sentono la necessità e non solo per le famiglie e le persone che usufruiscono del banco alimentare.

Consegna pacchi della soliarietà a domicilio: numero di telefono 3714353963

Telefono amico per supporto psicologico: numero di telefono 3711878510

Servizio disponibile lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00