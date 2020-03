San Salvo, lunedì torna a lavoro il dottor Festa: “Sto bene, non sono stato mai male”

“Sto bene, non sono stato mai male e lunedì tornerò al lavoro”. Sono le parole che mi rincuorano, come sindaco e come amica, contenute nella lettera che stamane ho ricevuto dal pediatra Roberto Festa.

Lunedì tornerà nel suo studio per assistere, con la professionalità e la disponibilità di sempre, i più piccoli della nostra città.

Sono giorni difficili per tutti, sembra persino banale ricordarlo ancora una volta a voi che con senso di responsabilità state rimanendo a casa per evitare occasioni di contagio e di trasmissione del virus.

Ma ritenevo utile – di aderire alla richiesta del dott. Festa, per la stima che nutro nei suoi confronti – di dover spendere due parole per tranquillizzare tutti sul suo stato di salute e sul fatto che da lunedì “sarà abile ed arruolato” per tornare a visitare i suoi pazienti.