Nuovo direttore sanitario alla Asl Lanciano Vasto Chieti, nominato Angelo Muraglia

Angelo Muraglia è il nuovo Direttore sanitario della Asl Lanciano Vasto Chieti. E' stato nominato con delibera del Direttore generale, Thomas Schael, pubblicata questa mattina sull'Albo pretorio on line della Asl. La scelta è avvenuta nell'ambito della rosa dei cinque nominativi di candidati che avevano superato la selezione e indicati dalla Commissione esaminatrice a conclusione dei colloqui e della valutazione dei curricula.

Originario della Puglia, Muraglia risiede a Vasto da moltissimi anni. Numerosi gli incarichi dirigenziali ricoperti nel corso della sua carriera, a partire dalla Direzione del Dipartimento Salute e Welfare della Regione #Abruzzo. E' stato, inoltre, dal 2011 al 2013, Commissario straordinario dell’Agenzia sanitaria regionale Abruzzo; Coordinatore della Commissione ispettiva permanente della Regione Abruzzo per la verifica di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate. Ha coordinato importanti atti di programmazione sanitaria, quali il fabbisogno della residenzialità e semiresidenzialità per anziani non autosufficienti, disabilità, psichiatria, dipendenze patologiche nonché la costituzione delle Reti dell’emergenza urgenza, per il trattamento delle lesioni midollari e delle cure palliative.

Ha contribuito attivamente agli adempimenti normativi e all'adozione di misure che hanno permesso alla Regione Abruzzo l'uscita dal Commissariamento.