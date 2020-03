All'ospedale di Chieti attivata la terza terapia intensiva

In 24 ore è stata aperta la terza Terapia intensiva nell’Ospedale di Chieti per la gestione dei pazienti più gravi con Covid-19. Al momento sono stati attivati i primi tre posti, anche utilizzando i due letti con ventilatori trasferiti temporaneamente dall’Ospedale di Lanciano. Da 16 si è così passati a 19 posti, già tutti occupati dai pazienti.



Si tratta di un primo step nella riorganizzazione aziendale, che vede come prioritario l'ampliamento della Terapia intensiva con possibilità di attivare ulteriori postazioni man mano che si riuscirà a reperire le attrezzature necessarie.



Oltre ai 19 posti di rianimazione, in area Covid-19 a Chieti sono ricoverati oggi altri 13 pazienti a Malattie infettive, 14 nella Pneumologia subintensiva e 100 a Medicina, per un totale di 146.



Nell’unità operativa di Malattie infettive di Vasto sono ricoverate 10 persone.