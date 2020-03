La piccola provincia, media borghese e molto stretta sarà più forte della crisi

In questi giorni in cui il Corana Virus sta mettendo in ginocchio anche le zone, se pur rosse, meno colpite dalla pandemia. Sicuramente l'essere provincia e provinciali ci ha salvato non fosse altro per un semplice parametro degli spostamenti collettivi ( quante volte hai preso il trasporto pubblico?)

Tutti gli aggettivi che negativamente venivano usati per descrivere la situazione sociale delle piccole province adesso saranno la salvezza della provincia stessa.

Quando per termini dovuti la classe media borghese era denigrata nel suo stesso essere sarà salvata dalle possibilità regresse di poter godere di un piccolo appezzamento di terreno.

Gli uomini e le donne della provincia, al bisogno sempre disponibili e generosi, sono patriarcali e matriarcali quando si devono stringere a supporto del proprio nucleo.

forti e gentili, gli abruzzesi, sapranno come gestire questa crisi sanitaria. La crisi sanitaria, finché le risorse garantiranno, sarà superata. Godremo nel nostro piccolo hinterland di quella mancanza di sviluppo che abbiamo in qualche modo agoniato per mancanza del nostro essere metropolitani. I " difetti" diventano " pregi". Noi piccoli provinciali, medio borghesi, grandi egoisti riusciremo più degli altri a salvarci. Tutto andrà bene, come è capitato altre volte staremo meglio di altre zone di Italia. La forza dei nuclei familiari salverà l'Italia, ci salveremo da soli anzi con l'aiuto della nostra educazione, della nostra caparbietà, del nostro essere provincia. Torniamo alle origini, andiamo oltre quello stereotipo che ieri poteva sembrare offensivo, sappiamo come fare orti, insaccati e conserve. Siamo stati la culla del mondo, nessuno come mai Noi proviciali siamo in grado di esssere sempre VIVI e VIVERE di dispense e cuore pieno. Si fa quel che si può: sappiamo e possiamo!