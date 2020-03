Servono piu' forze dell'ordine ai supermercati

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Molto spesso assistiamo a delle violenze verbali nei supermercati d'Italia tra i clienti che normalmente fanno la spesa in questi supermercati.Queste violenze verbali devono essere fermate al piu' presto prima che diventino delle vere e proprie risse,Per questo si richiede a chi e' di competenza di intensificare i controlli nei vari supermercati Abruzzesi e soprattutto nazionali.La clientela deve poter svolgere i loro acquisti in tutta tranquillita e serenita'.Queste liti avvengono nei maggiori casi per l'acquisto di un prodotto.Si chiede a queste persone di mantenere un comportamento consono all'interno dei supermercati ed altri esercizi commerciali.Anche a San Salvo devono essere intensificati questi controlli.