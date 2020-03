E' online la nuova canzone di Loris Di Pietro in arte il Principe

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E' onile la nuova canzone di Loris Di Pietro in arte il Principe sul Covid 19.E' un appello a rimanere il più possibile in casa e non uscire.Di seguito riportiamo il link del video della sua pagina Istagram e il testo della canzone.

Non ci dobbiamo ammalare,

a casa dobbiamo restare,

anche se l'amico ti chiama,

e la tua tipa ti ama.

Non fate cazzate,

sulla salute non scherzate.

Le mani dovete lavare,

la mascherina dovete usare.

Capisco amici ai domiciliari,

sempre dopo gli sbagli impari.

Resta ca Cap aizat,

e nun fa strunzat,

nun fa finta e nient,

e nun segui' a gente.

Andra' tutto buon,

e poi sara' sempre un giorno buono.