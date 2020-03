Secondo caso di coronavirus a San Salvo, Magnacca: “È in isolamento domiciliare”

“Mi è stato comunicato poco fa dal Servizio di prevenzione e igiene della Asl Lanciano Vasto Chieti che un nostro secondo concittadino è risultato positivo al tampone effettuato per il coronavirus”. A dichiararlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca.

“Il paziente è stato posto dalla Asl in isolamento fiduciario domiciliare in sorveglianza. Il cittadino era già da tempo a casa in isolamento” tiene a precisare il sindaco.

“Ho scelto sin dall’inizio la linea di tenere informati costantemente i miei concittadini per condividere l’impegno comune per la tutela della salute pubblica e continuerò con questo metodo” conclude il sindaco Magnacca.