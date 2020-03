Spadano: "sindaco e giunta dimostrano grande impegno e capacità nel gestire questa difficile situazione"

In un momento così delicato per il nostro Paese e per il mondo intero, voglio esprimere, sia livello personale, ma anche interpretando il pensiero dell’intero Consiglio Comunale, l’apprezzamento nei confronti del Sindaco in prima persona per l’impegno, la perseveranza e la capacità che dimostra, unitamente ai componenti della Giunta Comunale, nella gestione di una situazione che mette a dura prova loro e la nostra Comunità di San Salvo.

Allo stesso modo voglio ringraziare l’opposizione e tutti i consiglieri comunali per la responsabilità dimostrata in questo drammatico periodo, contribuendo in tal modo alla tenuta dei nostri concittadini. Uguale apprezzamento va a tutti i dipendenti comunali, ai carabinieri, ai medici ai pediatri di famiglia, alle guardie mediche e al Distretto Sanitario di San Salvo, oltre che ai dirigenti scolastici, agli imprenditori, ai commercianti, ai parroci e alle associazioni di volontariato della nostra città, per il loro impegno e per la sofferenza che provano, unitamente a tutti i cittadini, in questo terribile momento.

Affinché tutto il lavoro e l’impegno di quanti sono in prima linea possa dare il risultato da tutti sperato e si possa ritornare a condurre una vita socialmente normale, è necessario però che tutti noi sansalvesi continuiamo, ancora di più rispetto a ciò che abbiamo fino ad ora, a mostrare il nostro orgoglio di appartenere ad una Città che, rispettando le regole, sia d’esempio e concorre a preservare il futuro dei nostri concittadini, dei nostri figli, dei nostri nipoti e della nostra bella e amata Italia.

Viva San Salvo, Viva l’Italia!