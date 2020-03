Avviso del Comune agli esercenti che accettano buoni spesa per cittadini in difficoltà

Il Comune di San Salvo comunica a tutti gli esercenti che visto il DPCM del 28 marzo 2020 e vista l'assoluta urgenza di dare risposte alle fasce più fragili della comunità, si ravvisa la necessità di censire, in tempi brevissimi, quali esercizi alimentari o fornitori di prodotti di prima necessità possano essere disponibili ad accettare la gestione di acquisti effettuati dai titolari di "buoni spesa per cittadini in difficoltà" per beni di prima necessità.

Si chiede, altresì la disponibilità di andare incontro a tali cittadini in difficoltà applicando degli sconti dal 5% al 10% sui prezzi di mercato.

Nel caso sia di vostro interesse, vi preghiamo di inviare, entro 3 giorni, una PEC al seguente indirizzo: serviziopolitichesociali@comunesansalvo.legalmail.it contenente i dati dell'esercizio, il numero di telefono e il referente fisico con cui potremo interfacciarci nella formalizzazione delle procedure.

Si ricorda che per la liquidazione delle fatture elettroniche sarà necessaria la regolarità contributiva.