In segno di cordoglio da stamane esposizione delle bandiere nazionale ed europea a mezz'asta in tutta Italia negli edifici pubblici. Il sindaco Tiziana Magnacca, in adesione all'iniziativa dell'Anci nazionale, osserverà a mezzogiorno un minuto di silenzio all'ingresso del Comune di San Salvo per rendere onore a tutte le vittime del coronavirus.