Continua la solidarietà a ospedali e protezione civile. Moustapha Diop, presidente dell’Associazione senegalese di San Salvo, ha comunicato al sindaco Tiziana Magnacca di aver effettuato un versamento di 500,00 euro per l’acquisto di unità intensive per l’ospedale di Vasto in adesione al progetto della Pilkington Italia spa.