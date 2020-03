La sitcom "Casa Cilli" approda su TV6

La sitcom "Casa Cilli" approda anche su TV6, (canale 14 del digitale terrestre in Abruzzo). Dopo il successo in rete, la prima web-sitcom prodotta a San Salvo e in Abruzzo, con protagonisti Luigi Cilli e Stefania Pascali dell'associazione teatrale CreatiVita, arriva anche sul piccolo schermo.

La sitcom, che ha già conquistato tantissimi fan, è in onda tutti i giorni alle ore 15:00 circa. Un esilarante esperimento in cui Luigi e Stefania esplorano i nuovi costumi della famiglia contemporanea. Un’indagine introspettiva con scene di vita quotidiana in cui si racconta, con una sottile ironia, l’essere umano nel contesto della famiglia attraverso il matrimonio, il rapporto tra genitori e figli, ma anche le insoddisfazioni per i sogni non realizzati o il desiderio di un cambiamento.

Una grande occasione per vedere (o rivedere) tutti gli episodi!

La sitcom è anche sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di CreatiVita.