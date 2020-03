Coronavirus, sanificazione gratuita per i mezzi della Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo

Prosegue senza sosta il lavoro dei volontari della Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo impegnati nei C.O.C. di San Salvo e di Gissi per affrontare l’emergenza Covid-19. Nella mattinata odierna la Tappezzeria Art’è di Nicola Restaino di San Salvo ha provveduto alla sanificazione gratuita dei due mezzi utilizzati nei servizi di assistenza alla popolazione.

“Grazie a Nicola Restaino – afferma il presidente dell’O.D.V. Protezione Civile Arcobaleno, Nicola Di Sciascio - abbiamo provveduto alla sanificazione dei nostri mezzi. Noi operiamo solamente con personale volontario e per questo la loro salute e sicurezza, così come quella dei cittadini, deve essere assolutamente garantita. In questo momento - concludono dall’Arcobaleno – non è importante il colore della divisa che indossiamo o il nome dell’associazione di appartenenza e per questo con la ditta Art’è abbiamo provveduto a programmare la sanificazione anche dei mezzi delle altre organizzazioni impegnate in questi giorni nel C.O.C. di San Salvo”.