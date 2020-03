Coronavirus, salgono a tre i casi positivi a San Salvo

“Abbiamo avuto comunicazione dal Servizio di prevenzione e igiene della Asl 02 Abruzzo di un nuovo caso di tampone positivo coronavirus di una nostra concittadina, che è ricoverata in ospedale a Chieti già da qualche giorno”. Lo afferma Tiziana Magnacca, sindaco di San Salvo.

“I sanitari della Asl hanno provveduto tempestivamente a informare i famigliari per metterli in sicurezza ricostruendo anche i contatti stretti della donna. Questo è il momento di mantenere la calma – commenta il sindaco – e avere rispetto di quanto sta accadendo avendo sentimenti di compartecipazione e compassione nei confronti di quanti stanno vivendo questa emergenza senza avere un atteggiato da caccia all’untore, che fa male a tutti e che non serve a far guarire nessuno”.

Il sindaco ricorda che “ancor di più dopo queste notizie dobbiamo continuare a rispettare e attenerci alle regole che ci siamo dati in queste settimane. La Asl sta agendo a tutela della salute di tutti con i protocolli adottati per contenere il Covid-19. Manteniamo quindi la calma e la razionalità necessari per vivere questi giorni non certamente facile per nessuno”.

Inoltre da segnalare che ad oggi tutti i medici di base sono regolarmente in servizio a San Salvo a disposizione dei loro pazienti. Nessuno di loro è stato posto in quarantena.