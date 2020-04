San Salvo, un residente positivo al Covid 19 morto in ospedale

“Il Servizio di prevenzione e igiene della Asl Lanciano Vasto Chieti mi ha segnalato che un tampone eseguito su una persona deceduta in ospedale è risultato positivo. Una nuova segnalazione che porta a quattro casi di cittadini sansalvesi colpiti dall’epidemia da coronavirus”. Lo afferma Tiziana Magnacca, sindaco di San Salvo.

“Sono addolorata per questo decesso la cui positività è risultata soltanto ieri. Anche in questo caso la Asl hanno provveduto a informare i famigliari per metterli in sicurezza ricostruendo i contatti stretti dell’uomo che era ricoverato in ospedale”.