Gemma 15 anni, IL FIRMAMENTO DELLA NOSTRA VITA

Sole e luna.

Due opposti eppure entrambi così singolari nel loro essere.

Il primo ci dà la luce del giorno, tra sorrisi e gioia infinita; la seconda dà una sensazione di riflesssione, quasi di paura, ed è proprio al chiaro di luna che ci vediamo diversi dal giorno, forse perchè la notte porta consiglio, o forse perchè respiriamo un'atmosfera diversa.

Impossibile saperlo.

Entrambi sono così singolarmente belli ma per essere completi hanno bisogno l'uno dell'altro. Così anche la vita di ciascuno di noi è alternata da momenti di "sole" e altri momenti di "luna" che ci insegnano tante cose. I momenti di "sole" con la loro luce ci insegnano la bellezza di un sorriso, la serenità della gioia, la felicità della condivisione; i momenti di "luna" ci insegnano ad esser fragili nelle nostre piccole paure magari soffocate da uno spiraglio di luce, ci insegnano che anche le migliori favole hanno un finale, ci aprono la vista ad un cielo pieno di stelle che qualche volta brillano, qualche altra volta no.

Le stelle poi, messe insieme formano un cielo bellissimo con comete, meteori ,stelle più grandi e luminose e stelle più piccole e spente.Potrei paragonare queste stelle a tutto ciò che ci circonda: persone,spazi, sentimenti, emozioni. ...insomma un uragano di personalità, di eventi, di situazioni che colorano la nostra vita e la rendono a tratti luminosa e a tratti oscura; così come le persone che entrano nella nostra storia, alcune entrano in punta di piedi e la trasformano da una piccola stella ad un grande e luminoso astro, alcune scatenano piogge di meteore dentro di noi,altre sono stelle costanti nel nostro firmamento, altre ancora irrompono e ci trasformano in grandi pianeti. Credo che senza ognuna di queste stelle il firmamento non sarebbe più lo stesso, e la nostra vita senza ognuna di queste persone non sarebbe ciò che è.