Covid Hospital Atessa, inizia il reclutamento del personale

Una Tac 64 strati, 80 infermieri e 20 medici per 140 posti letto: questi i numeri del Covid Hospital di Atessa, alla vigilia dell’apertura. Sono in corso i colloqui per la selezione del personale da destinare al presidio, che sarà strettamente collegato all’Hub di Chieti e in rete anche con Vasto.

Nel rispetto delle indicazioni espresse dal Dipartimento Salute della Regione Abruzzo, ad Atessa saranno accolti i pazienti paucisintomatici che non necessitano di assistenza intensiva: in particolare è destinata a pazienti che hanno già iniziato il percorso di cura a Chieti e Vasto e che secondo parere clinico, non potendo essere dimessi, hanno ancora la necessità di essere ricoverati in una struttura per proseguire la cura fino a guarigione completa. I ricoveri ad Atessa saranno quindi gestiti dagli ospedali Hub, per consentire a questi di liberare posti letto a maggiore intensità di cura per i pazienti più gravi.