Calzedonia dona mascherine alla Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo per cittadini più a rischio

Nella giornata di ieri il gruppo Calzedonia, con lo stabilimento Unos di Gissi, ha donato, alcune centinaia di mascherine lavabili e riutilizzabili ma non certificate alla Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo. Le mascherine, fino ad esaurimento scorte, saranno donate ai cittadini che ne hanno bisogno. A causa del numero esiguo di mascherine disponibili al momento saranno consegnate esclusivamente ai cittadini di San Salvo di età superiore ai 70 anni e a coloro che hanno problemi di salute (malati oncologici, cardiopatici). Per richiedere le mascherine è possibile contattare il numero telefonico 366.8313496 fino a domenica 5 aprile dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

“Ringraziamo – affermano i volontari della Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo – il gruppo Calzedonia che in seguito alla nostra richiesta ha prontamente provveduto a consegnarci le mascherine. Stiamo cercando in tutti i modi di andare incontro alle richieste della popolazione di approvvigionare un numero di mascherine tale da poter soddisfare quante più persone possibili. Per queste ragioni – concludono dall’associazione – ribadiamo l’invito alla cittadinanza a contattarci solo ed esclusivamente se hanno un’età superiore ai 70 anni o seri problemi di salute”.