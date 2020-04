Covid-19, Help line per sostegno psicosociale in provincia di Chieti

La Asl Lanciano Vasto Chieti rafforza il sostegno psicosociale alle persone durante l’emergenza Covid-19. L’Assistenza consultoriale, di cui è referente Drusiana Ricciuti, ha messo a disposizione in modalità help line telefonica e via E-mail la competenza e la professionalità dei suoi psicologi e assistenti sociali per la prevenzione, l'ascolto e il sostegno psicologico. Il Servizio è rivolto a tutti i cittadini e, in particolare, a donne in gravidanza, puerpere, coppie, famiglie, minori e adolescenti, ovvero gli utenti di riferimento dell'unità operativa, offrendo loro gli strumenti utili per gestire al meglio il disagio.

Di seguito, i nominativi degli psicologi consultoriali con i rispettivi contatti, orari e sedi:

Consultorio familiare di Chieti

Viviana Armenise

Tel. 0871.358862 E-mail viviana.armenise@asl2abruzzo.it

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14, martedì dalle 15 alle 18

Consultorio familiare di Francavilla al Mare (momentaneamente a Chieti)

Ilia Marisi

Tel. 085.9174308 - 0871.358863 E-mail ilia.marisi@asl2abruzzo.it

Dal lunedì al venerdì, tranne il martedì, dalle 9 alle 14; martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18

Consultorio familiare di Chieti Scalo

Giovanna Pisano

Tel. 0871.565108 - 0871.565102

Martedì e giovedì dalle ore 9 alle 14

Consultorio familiare di San Giovanni Teatino

Paola De Martiis

Tel. 0871.357617

Mercoledì dalle ore 9 alle 13

Martedì e giovedì dalle ore 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18

Consultorio familiare di Tollo

Linda D’Eusanio

Tel. 085.9177803 - 085.969099

Martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 14

Consultorio familiare di Lanciano

Annamaria Fazia

Tel. 0872.721309 – 0872.721305 E-mail anna.fazia@asl2abruzzo.it

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 14; giovedì dalle 15 alle 18

Maddalena Travaglini

Tel. 0872.721311 – 0872.721305 E-mail m.travaglini@asl2abruzzo.it

Dal lunedì al venerdì (tranne il mercoledì) dalle ore 8 alle 14.00

Martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30

Consultorio familiare di Casoli

Maddalena Travaglini

Tel. 0872.989256 E-mail m.travaglini@asl2abruzzo.it

Mercoledì dalle ore 9 alle 13

Consultorio familiare Lama dei Peligni

Maddalena Travaglini

Tel. 0872.721311 – 0872.91397

Secondo e quarto giovedì del mese, previo appuntamento telefonico

Consultorio familiare di Ortona

Linda D’Eusanio

Tel. 085.9173282

Lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8 alle 14; giovedì dalle 16 alle 18

Simona Di Cicco

Tel. 085.9173252

Lunedì e martedì dalle ore 14 alle 19; venerdì dalle 8 alle 13

Luigi Di Giuseppe

Tel. 085.9173221 E-mail luigi.digiuseppe@asl2abruzzo.it

Martedì e venerdì dalle ore 9 alle 13

Consultorio familiare di San Salvo

Silvana Staffolani

Tel. 0873.343262

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14

Consultorio familiare di Vasto

Ivana Fiorucci

Tel. 0873.308764

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14; sabato dalle 8.30 alle 12.30

Filomena Cimino

Tel. 0873.308753

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14

Tancredi Di Iullo

Tel. 0873.308646 - 0873.308670

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 15 alle 17