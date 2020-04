Prorogata la sospensione tirocini extracurriculari fino al 13 aprile

Prorogata fino al prossimo 13 aprile la sospensione di tutti i tirocini extracurriculari. La decisione è stata presa alla luce dell'ultimo DPCM del 01 aprile 2020 che ha prorogato fino al 13 aprile tutti i provvedimenti governativi adottati per contenere la diffusione del virus Codiv-19.

In ragione di questa decisione, gli uffici regionale del Dipartimento Lavoro-Sociale hanno provveduto ad emanare una circolare esplicativa che indica le procedure, ognuno per le proprie competenze, che devono assumere il soggetto ospitante (azienda), il soggetto promotore e il tirocinante per la proroga della sospensione del tirocinio.

Contestualmente, il servizio Formazione ed orientamento professionale ha inviato una nota a tutti gli Organismi di formazione, alle Fondazione ITS e alle ATS erogatrici di percorsi IFTS nella quale si conferma, in ottemperanza di quanto previsto dal DPCM del 01.04.2020, "che sono prorogate fino al 13 aprile 2020 tutte le disposizione finora adottate per il contenimento del virus Covid-19".