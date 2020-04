Semplificata la procedura per l'assegnazione del gasolio agricolo

Il Dipartimento Agricoltura - con Determinazione DPD030 del 13.03.2020 - comunica di aver adottato un provvedimento per la semplificazione della procedura di assegnazione del gasolio agricolo che prevede l'assegnazione immediata del 50% di quanto ricevuto l’anno precedente attraverso un'autodichiarazione dell'agricoltore consegnata al distributore di carburante e trasmessa in copia alla Regione dall’utente via pec, anche tramite soggetto delegato, e, solo successivamente, superato l'attuale momento, si procederà alla definizione della pratica in fase di denuncia annuale o richiesta di saldo.

Con la determinazione DPD/66 del 03/04/2020 si proroga al 13 aprile la Determinazione N° DPD/30 del 13/03/2020.