Sventato dalla polizia furto di prodotti igienizzanti

Stanotte la Squadra Volante di Pescara in servizio di controllo del territorio, ha individuato due uomini in via Tiburtina, poi identificati per T.A italiano e M.L.G. romeno, i quali trasportavano con 2 biciclette una quantità di prodotti igienizzanti per superfici ed ambiente. Da immediati accertamenti è emerso che tali prodotti erano stati appena rubati dal vicino magazzino del Carrefour, in cui si erano introdotti scavalcando e danneggiando con un coltello una rete di recinzione. I prodotti, del valore complessivo di 350 euro, sono stati restituiti all'esercente, mentre gli autori del furto sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Per il romeno è scattata anche la denuncia per possesso ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.