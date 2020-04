Continuano i trasporti della valtrigno. In questo momento si sta facendo la sanificazione del mezzo all'ozono, con circa trenta minuti tutti i batteri vengono neutralizzati. Questo viene fatto su tutti i mezzi e locali, u n'adeguata e sicura sanificazione riveste un ruolo determinante ed è sinonimo di sicurezza sia per l'equipaggio sanitario che per il paziente.