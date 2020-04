Didattica a distanza sul territorio e fondi per l'acquisto di dispositivi digitali, le scuole comunichino con le famiglie

Nelle ultime ore ci è giunta la segnalazione da parte di genitori in difficoltà con la didattica a distanza, nello specifico lamentano una scarsa comunicazione con gli istituti di istruzione per quanto riguarda i fondi fatti avere dallo Stato per l’acquisto di tablet e computer utili allo studio da remoto.

Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Istruzione Giulia Azzolina, infatti, sono stati inviati alle scuole 70 milioni di euro suddivisi in base alle regioni e al numero di studenti presenti. Per quanto riguarda la nostra regione, spettano all’Abruzzo 1.9 milioni di euro. Le risorse, destinate alle famiglie bisognose, vengono gestite dalle scuole che si preoccuperanno di acquistare dispositivi in comodato d’uso.

Alcune famiglie locali hanno sollecitato le scuole elementari dell’Istituto Rossetti e il liceo Mattioli di Vasto, che però, non hanno fornito le indicazioni adeguate. Probabilmente non hanno a disposizione informazioni sufficienti per supportare i genitori e gli studenti in questa situazione delicata. Questa condizione, completamente nuova, può mettere in difficoltà le scuole che si trovano impreparate a gestire la situazione.

Per questo è essenziale forte collaborazione da parte di tutti e una comunicazione limpida, fitta ed efficace tra scuola e famiglie. Lo stesso sottosegretario all’istruzione, Giuseppe De Cristofaro, il 20 marzo scorso attraverso il portale “Orizzonte Scuola” ha affermato: “è utile che le scuole, qualora non lo avessero ancora fatto si attivino sin da subito per raccogliere il bisogno tra le famiglie e gli studenti in difficoltà.” Dunque chiediamo alle scuole del territorio di provvedere quanto prima, a fornire - almeno - informazioni utili.

Un altro approfondimento sulla situazione a Vasto QUI