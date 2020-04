La scuola primaria di via De Vito in gara agli Anter Green Awards 2020 con l'iniziativa "Il Sole in Classe"

Invitiamo tutta la comunità locale (e di colleghi) a sostenere l'unica iniziativa di San Salvo e del Vastese che sta evidenziandosi concorrendo agli Anter Green Awards 2020 con l'iniziativa "Il Sole in Classe".

Attualmente la nostra Scuola Primaria di Via De Vito (IC1 di San Salvo) è nella top 50 nella classifica generale nazionale e attorno al 20° posto delle produzioni grafiche sempre a livello nazionale. Concorrendo con altre centinaia di scuole a premi fino a 3Mila euro.

ANTER, Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, è un’associazione no-profit con la missione di diffondere la cultura della tutela ambientale e promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle energie pulite, cioè energie prodotte da fonti rinnovabili. Questo progetto formativo che è nato per diffondere la conoscenza e il corretto utilizzo delle energie rinnovabili tra i bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie di primo grado, nell'edizione di quest'anno, ha coinvolto solo i bambini della classe seconda del Tempo Pieno di Via De Vito. In questi giorni sono resi pubblici gli elaborati e pertanto vi invitiamo a fare comunità e squadra attorno all'unica partecipazione della zona: votando, entro il 30 Aprile, ed invitando a votare sull'apposito sito qui:

https://greenawards.anteritalia.org/it/progetti/scuola-primaria-via-de-vito-classe-2-c-san-salvo-chieti-disegno/

Potrete votare una sola volta ma anche moltiplicare PER CINQUE il Vostro voto accettando l'invito alla registrazione alla piattaforma (da cui potrete un giorno disiscrivervi quando volete se non interessati ulteriormente).

Col contributo di Tutti e di quanta più gente possibile la Nostra scuola potrà competere e spingersi ancora più in alto nella classifica nazionale come hanno già fatto in altre città. Manca solo il vostro sostegno. Da casa avete tutti più tempo!