Dopo l'emergenza Covid-19 che "forma" avrai? Ottavio Tramonte fa un regalo alla popolazione: Project in virTus

Lezioni di Allenamento Funzionale in live streaming, per combattere l'apatia e l'ipotonia!

Ottavio Tramonte, responsabile della Matjan Academy, a San Salvo, ha creato un format live streaming all’indomani della chiusura di tutte le attività commerciali previste dal Decreto ministeriale in tema di sicurezza contro la diffusione del Covid-19.Una nuova modalità di intrattenimento per gli iscritti e per tutte le persone che in questo momento difficile si trovano a permanere, loro malgrado, nella propria abitazione.Il programma punta a tenere alto il morale: l’obiettivo è di mantenere salda la relazione con i propri iscritti e al contempo sviluppare positività nelle persone che seguono Matjan Academy, fornendo un servizio che le aiuta a non interrompere un’abitudine e un impegno che avevano con il proprio benessere personale. L’attività fisica e il benessere che ne deriva è infatti la chiave di volta per restare in forma fisica, un aiuto in più per ognuno per mantenersi in salute.

«Dietro ogni problema c’è un’opportunità!». È l’opinione di Ottavio Tramonte, e della Matjan Academy: “In generale, ma mai come in questo momento, svolgere attività fisica costante aiuta a rinforzare il sistema immunitario grazie all'azione protettiva che ne deriva. Allo stesso tempo lo svolgimento dell’attività fisica aiuta a tenere alto l’umore. Project in virTus è il nome coniato per tale idea, quindi il nostro modo per continuare a essere al fianco dei nostri iscritti in questo momento difficile, e di tutte le persone che ci seguono e di tutti che coloro vorranno iniziare a farlo».

Il programma in streaming prevede 10 minuti di lezioni online di Allenamento Funzionale (METODO WTA) due volte a settimana, ed altre 3 videolezioni per quanto riguarda l'Arte Marziale che insegniamo, il Pukulan, in forma totalmente GRATUITA, a cui si aggiungono delle pillole di approfondimento dedicati sia all'attività fitness che al benessere del corpo in generale.

“Dal nostro punto di vista è un’esperienza molto particolare, quella che stiamo vivendo in quarantena. Io in primis, per esempio, ho sempre cercato di offrire a chi mi segue nelle lezioni, il miglior servizio possibile, questo è stato il motivo principale per il quale avevo deciso di non lavorare con il coaching online, semplicemente perché ritengo che i risultati migliori si possano avere quando si ha la possibilità di avere la persona di fronte, ciò consente una visione d’insieme ed una comprensione più attenta e completa.Tuttavia, in questo periodo particolare, il servizio in palestra non è fruibile come richiesto dal decreto ministeriale in tema di sicurezza per il Covid-19, a conferma del nostro impegno per salvaguardare la salute di tutti.

Quindi sin dalle primissime lezioni online ho fatto tesoro dei feedback positivi, per cui siamo felici di poter contare sulle occasioni di visibilità e connessione che ci offrono i Social Media, sia per restare in contatto con i nostri iscritti affezionati che con tutte le persone che grazie a questo strumento stiamo e ci stanno conoscendo e stanno usufruendo delle lezioni professionali in diretta. Ci teniamo anche a specificare che abbiamo predisposto in palestra come studio di registrazione, mentre a casa basterà avere a disposizione anche solo 2 mt2 per lo svolgimento degli esercizi, nessun attrezzo ginnico richiesto, bastano le tue mani, i tuoi piedi e il tuo corpo, più l'ausilio di qualche oggetto di casa, come una sedia o un tavolo".



Le lezioni sono disponibili in diretta streaming GRATUITA sul gruppo su Facebook ( https://www.facebook.com/groups/149095563096854/)

MATJAN ACADEMY PROJECT IN VIRTUS, basta ISCRIVERSI e cliccare sul link apposito che viene inserito di volta in volta, per consentire la fruizione tramite l'Applicazione ZOOM da qualsiasi dispositivo, Pc, Tablet o Smartphone. Le lezioni saranno successivamente caricate sul nostro canale YouTube e pubblicate sul nostro sito.

La nostra redazione è orgogliosa di supportare mediaticamente questa bella iniziativa perchè è utile alla popolazione, potrebbe essere un buono strumento per auitare ad affrontare e superare questa emergenza e per ripartire con uno spunto psicofisico sicuramente migliore.