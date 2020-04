Coronavirus, quinto caso positivo a San Salvo

“Il referente sanitario per le grandi emergenze in Abruzzo ha comunicato un quinto caso positivo su un cittadino residente a San Salvo dopo aver effettuato il tampone per il coronavirus”. A segnalarlo il sindaco Tiziana Magnacca.

“Un abbraccio affettuoso al giovane concittadino già ricoverato in ospedale – commenta il sindaco – e alla sua famiglia. Questo nuovo caso positivo ci fa riflettere che l’emergenza è ancora in corso e non dobbiamo né possiamo abbassare la guardia”.

Il Servizio di igiene e prevenzione della Asl 02 Abruzzo sta provvedendo a verificare i contatti avuti in precedenza dal giovane.