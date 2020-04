“Progetto 25”, la proposta di Antonio Cane per promuovere la stagione estiva

Applicare una tariffa di 25 euro per l’abbonamento del parcheggio a San Salvo Marina ai Comuni presenti nel raggio di 25 km dalla città al fine di promuovere la stagione estiva. È la proposta di Antonio Cane, organizzatore di vari eventi, che decide di puntare sul turismo locale, “Ragazzi so perfettamente che stiamo attraversando un momento non di certo roseo ma bisogna essere positivi e soprattutto propositivi e iniziare a pensare alle sorti della stagione estiva”, afferma, “Sapevate che nel raggio di 25 km dalla nostra città ci sono 25 comuni? Che coincidenza, vero? Un’idea potrebbe essere quella di applicare la tariffa di 25 euro, che sarebbe il prezzo dell’abbonamento per l’intera stagione estiva del parcheggio a San Salvo Marina, a tutti i comuni che rientrano nel raggio suddetto.

Mi sembra una bella scommessa”, continua, “Questo è “Progetto 25”, un’iniziativa che nasce dall’amore per il territorio e dalla passione per gli eventi. Per questa stagione estiva dobbiamo puntare sulle nostre forze, e di forze e potenzialità ne abbiamo da vendere”.