Il grazie della Caritas Gerico

Questa Quaresima è stata vissuta da tutti con molta sofferenza umana, spirituale e materiale per una pandemia che ha effetti devastanti e che purtroppo non ci consente ancora di fare i conti definitivi.

Se da un lato registriamo un aumento esponenziale delle richieste di aiuto da parte di molte famiglie che si sono trovate in difficoltà a causa di un’emergenza quanto mai inaspettata, non possiamo però non sottolineare che altrettanto esponenziale è stata la generosità della gente e della nostra città.

Ogni elenco rischia di essere incompleto, ma non possiamo non provare a dire tutta la nostra gratitudine chiedendo scusa a priori se qualche disattenzione dovesse comunque esserci nonostante che nella preghiera nessuno manca.

Don Beniamino crede "doveroso ringraziare, all’inizio della Settimana Santa quanti hanno mostrano e continueranno a farlo, la loro solidarietà e vicinanza verso i più deboli, grazie per le donazioni economiche ricevute, da quelle più piccole a quelle più consistenti; grazie a quanti, andando a fare la spesa, hanno pensato di farne una anche per una famiglia sconosciuta e più bisognosa della propria".

Inoltre, ringraziamo il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale per il sostegno e la collaborazione, i supermercati per avere aderito all’iniziativa della SPESA SOSPESA ( al CONAD di Via Gargheta – che dona anche i pasti caldi serali - si è aggiunto MD di Viale Alcide de Gasperi ed anche LA BOTTEGA DEL GARGANO di Via Puccini, 12 ) la società sportiva GLI AQUILOTTI US SAN SALVO e le Primizie della Puglia di Via Duca degli Abruzzi per le donazioni di beni di prima necessità, l’ UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ e la COMPAGNIA SPERIMENTALE LU VRASCIRE per le offerte elargite.

A METAMER un grazie particolare per il conto “aperto” che ci ha lasciato presso un supermercato amico.

Grazie anche al RISTORANTE LA TJELLA che si è offerto di donare il pasto caldo Pasquale ad alcune famiglie in difficoltà, al PEPE BIANCO per l'olio che abbiamo potuto mettere in tutti i pacchi dono E ROBERTI DI LENTELLA PER LA PORCHETTA che consegneremo lo stesso giorno…. Speriamo che altri ristoranti ci chiamino per farci la stessa proposta!!!

Grazie alla FONDAZIONE BCC DELLA VALLE DEL TRIGNO per il dono delle mascherine alla famiglie bisognose che sicuramente altrimenti avrebbero avuto difficoltà a reperire e soprattutto per il sostegno assicuratoci.

“Il grazie - sottolinea don Antonio De Luca diacono e referente della Caritas Parrocchiale - è nostro, ma soprattutto dei beneficiari. La gratitudine più sentita è venuta da loro, che ad ogni consegna hanno espresso stima e riconoscenza per il bene ricevuto.”

Infine conclude don Beniamino «un grazie sentito a tutti gli operatori e volontari Caritas, a chi ha gestito il Telefono Amico, a chi ha dato supporto psicologico, a chi ha preparato i pacchi e a chi li ha consegnati, a chi ha passato ogni sera distribuendo pasti caldi, a chi con la sua disponibilità ha gestito le aperture della dispensa e a chi ha coordinato la regia di una macchina organizzativa che ha consentito di aiutare oltre 150 famiglie in solo due settimane. Grazie perché svolgete la vostra attività per amore agli ultimi con dedizione e con spirito di servizio ancor più in questo momento così difficile e di dura prova».