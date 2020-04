Leone Balduzzi saluta i suoi concittadini e lancia il contest “TODAY!”

Abbiamo ricevuto con grande piacere un saluto dal regista Leone Balduzzi, che spera di tornare presto a salutare San Salvo e ci invia un suo video che potete vedere cliaccando QUI.

Da qui è nata l’idea del contest “TODAY!”. Un’iniziativa aperta a tutti per raccontare le giornate trascorse in casa. Partecipare è semplice, prepara un breve video (non superare i 3 minuti) in cui mostri come passi le giornate (è sufficiente il telefonino) come ti senti e cosa fai per trascorrere il tempo e invialo all’indirizzo e-mail redazione@sansalvo.net oppure via Whatsapp al numero 3336506972. I più belli, divertenti e d’ispirazione verranno ricondivisi sulle nostre pagine social!

Bambini, adulti, ragazzi e nonni, tutti possono partecipare per divertirsi e far divertire ma anche per riflettere su questo tempo particolare che stiamo attraversando. Partecipate numerosi!