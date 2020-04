Gli abruzzesi sono primi nel rispetto del decreto “io resto a casa”

Appartiene all’Abruzzo il primato di regione più virtuosa rispetto ai divieti imposti dal decreto per fermare il contagio da Covid – 19. Lo studio, portato avanti da Panorama, evidenzia come il 63,3 per cento degli abitanti abruzzesi sia ferma a casa. Nella regione, anche il numero più basso di lavoratori fuori casa.

Un altro aspetto dello studio mostra come il comportamento delle persone nelle varie regioni italiane non sia legato alle situazioni epidemiologiche, ovvero non è il numero dei casi positivi a determinare i comportamenti più o meno virtuosi.

Evidentemente gli abitanti d’Abruzzo sanno cosa significa vivere nell’emergenza e l’importanza del rispetto delle regole per uscirne. Negli ultimi dieci anni sono stati vissuti dalla popolazione terremoti, alluvioni e nevicate straordinarie per questo è forte e resistente, e anche questa volta supererà tutti gli ostacoli.