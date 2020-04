San Salvo .net INFORMA con Matjan Academy

Come vi avevamo anticipato alcuni giorni fa (leggi), iniziamo la rubrica, dedicata all'attività fisica, "SanSalvo.net INFORMA con Majtan Academy" proponendovi "Project in virTus" : un aiuto alla popolazione per trascorrere e superare la quarantena tenendosi in forma e per ripartire con un migliore stato psicofisico, una serie di video tutorial realizzati dal Maestro Ottavio Tramonte, istruttore di allenamento Funzionale Metodo WTA.

Cominceremo questi appuntamenti partendo con una buona base di MOBILITÀ ARTICOLARE, ovvero la capacità di gestire con sicurezza ed efficacia tutte le articolazioni del nostro sistema corpo, nel loro massimo range di movimento, base utile sulla quale poi costruire le qualità fisiche come la FORZA. Lo utilizzeremo come sequenza di attivazione dei sistemi cardio-circolatorio e neuro-muscolare, per prepararci ad un allenamento funzionale delle prossime puntate.



PROTOCOLLO WARM UP:

Child squat

Shin down

Hip flexor

Sequenza Spinal Wave

Supine Bridge