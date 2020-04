Coronavirus: falsi messaggi in arrivo dal Comune di San Salvo, il sindaco pronto a denunciare

Sta girando su Whatsapp un messaggio “Aiutateci a segnalare le violazioni” con lo stemma del Comune di San Salvo.

Si precisa che il Comune di San Salvo non ha predisposto nessuna richiesta di segnalazione di assembramenti o possibili contagi e condanna con forza questo gesto che genera confusione e allarmismo tra i cittadini, oltre a rappresentare una deplorevole forma di speculazione sulla epidemia che sta mettendo a dura prova il nostro Paese.

Per queste ragioni il Comune di San Salvo provvederà a segnalare formalmente alle autorità competenti questo episodio per tentativo di procurato allarme e uso fraudolento dello stemma comunale, affinché siano individuati gli autori.