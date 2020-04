Viaggio virtuale nell'Abruzzo del passato

La prima risale al 1924, l'ultima, tra quelle datate, è dell'agosto 1935: sono oltre venti, e tutte intriganti, le foto inedite che a partire da sabato 11 aprile, con la pubblicazione della prima tranche, saranno accessibili a tutti attraverso il sito e la pagina facebook de "Tesori d'Abruzzo". Un viaggio virtuale a ritroso nel tempo, tra marine immobili e imbarcazioni da pesca, tra candidi visi fanciulleschi, corse automobilistiche e di moto, greggi e pastori tra le forre di un Abruzzo interno magari duro, ma affascinante per i suoi tratti di primigenia bellezza, che il direttore della rivista Tesori d'Abruzzo ha voluto offrire come una sorta di regalo di Pasqua in questi giorni di immobilità forzata. Artefice dell'operazione è lo storico e giornalista Sandro Galantini, autore di numerosi volumi pubblicati da De Siena Editore e collaboratore de "Tesori d'Abruzzo" sin dalla nascita.