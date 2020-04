"Una Pasqua da colorare", l'iniziativa per i bambini a Cupello

Oltre al dono prezioso di guanti e mascherine al Comune di Cupello, la cittadina Gisela Tabaracci (artista appassionata), con il marito Alessandro Carbone, ha pensato di omaggiare i bimbi, in occasione della Santa Pasqua, con simpatici cartoncini da colorare in questi giorni di festa in casa.

Tre saranno i punti vendita presso cui verranno messi a disposizione dei genitori che, nel fare la spesa, potranno ritirarli:

- ALIMENTARI GIACOMUCCI BARBARA - C.so Duca degli Abruzzi;

- MAF SUPERMERCATO CONAD di Marchesani Carlo - Via Marruccina;

- KING’S MARKET di Martinelli Patrizia - Via Istonia.

Ringraziamo di vero cuore Gisela per la sua generosità e per la sua puntuale attenzione alle esigenze della comunità cupellese.

Andrà tutto bene, come lei stessa ha augurato ai nostri piccoli artisti