Parte in Abruzzo sperimentazione con plasma dei guariti

Parte in Abruzzo la sperimentazione per valutare l'efficacia terapeutica e la sicurezza dell'immunoterapia passiva con plasma donato da pazienti guariti da Covid-19, per il trattamento di pazienti affetti da forme severe dell'infezione. Lo annuncia l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì. Lo studio si basa sul presupposto che nel plasma dei pazienti guariti e immunizzati siano presenti i cosiddetti "anticorpi neutralizzanti specifici", che si ritiene abbiano la capacità di neutralizzare il virus Sars-Cov-2, distruggere le cellule infettate e ridurre il livello di infiammazione dei tessuti polmonari. "L'immunoterapia passiva - spiega Pasquale Colamartino direttore del Centro Regionale Sangue - effettuata con l'impiego del plasma di pazienti guariti da Covid-19, potrebbe rappresentare una opzione terapeutica promettente nel trattamento delle infezioni da Sars-Cov-2, anche sulla base di precedenti esperienze positive sperimentate per il trattamento di altre infezioni virali come Sars, Mers ed Ebola".