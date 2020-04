Origini, tradizioni della Pasquetta

Pasquetta, o Lunedì dell’Angelo, è il giorno che cade dopo la domenica di Pasqua. In questo giorno, secondo la religione Cristiana, si ricorda l’incontro tra l’angelo e le donne giunte al sepolcro di Gesù, trovandolo vuoto. In realtà questo episodio non è accaduto di lunedì, poiché dalle scritture questo avvenimento è riconducibile alla domenica. In Italia (ma non solo) si festeggia perché lo Stato, nel dopoguerra, trovò utile allungare le festività di Pasqua (la stessa sorte di Santo Stefano che si celebra il giorno seguente Natale).

La tradizione in Italia, vuole che la Pasquetta si trascorra con amici o parenti all’aperto, facendo scampagnate o gite fuori porta. Pic-nic e grigliate sono le protagoniste di questo lunedì per approfittare delle prime giornate di sole. Si mangia, si gioca, ci si riposa ma in compagnia. L’interpretazione data a questa tradizione potrebbe essere anche religiosa, le gite ricordano il cammino dei discepoli verso Emmaus nel giorno della risurrezione.

Ricordiamo che questa Pasquetta 2020 verrà celebrata diversamente. Magari la grigliata non ci sarà, gli amici si vedranno in videochiamata e il pranzo fuori si terrà, a limite, sul proprio terrazzo. Non per questo non si deve festeggiare, tutt’altro. Che sia un altro momento per riflettere sull’importanza di certi valori come l’amicizia, la solidarietà e la vicinanza tra persone.