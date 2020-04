Buoni spesa, la Guardia di Finanza controllerà la veridicità delle dichiarazioni

“Domani a mezzogiorno scadranno i termini per la consegna delle domande per accedere ai benefici dei buoni spesa secondo i criteri che questa amministrazione comunale si è data per garantire il normale sostentamento alle famiglie in difficoltà anche per il coronavirus”. Lo comunicano l'assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza e il sindaco ricordando che domani, mercoledì 15 aprile ci sarà la scadenza per presentare le domande per i buoni spesa.

Il sindaco Tiziana Magnacca ribadisce i criteri di assegnazione: “E’ reso necessario richiamare l’attenzione dei cittadini sulla finalità pubblica dei buoni, che sono emessi utilizzando soldi pubblici, quindi quelli di tutti i cittadini affinché arrivino solo a chi ne ha per davvero diritto e bisogno. Anche per questo abbiamo provveduto a diffidare gli esercenti convenzionati sul corretto utilizzo dei buoni, indicando quali prodotti alimentari e non alimentari sono da escludere nell'utilizzo dei buoni. Da segnalare inoltre: “Abbiamo provveduto a inviare al capitano Marco Foladore, comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Vasto, l’elenco dei beneficiari per le veridicità delle dichiarazioni per procedere di conseguenza, a chi non ne avesse diritto, alla revoca e procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, anche penalmente perché è giusto che i buoni siano utilizzati solo da chi effettivamente ne abbia diritto”.