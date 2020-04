San Salvo .net INFORMA con Matjan Academy

Continua la serie del Project in virTus, il programma di allenamento da seguire a casa (leggi). Dopo la prima puntata della rubrica Sansalvo.net INFORMA con Matjan Academy (vedi prima lezione). Ecco a Voi in seguito quanto proposto nella seconda lezione dal Maestro Ottavio Tramonte, istruttore di allenamento Funzionale Metodo WTA

Oggi vedremo insieme 4 esercizi che io considero personalmente come una buona base per qualsiasi attività fisica, in un circuito TABATA, in cui vedremo 20 secondi di esercizio e 10 di riposo.

Ponte isometrico - Plank

Leg Switch down

Push-up

Squat

UTILIZZIAMO UN PROTOCOLLO TABATA:

20 secondi di esercizio, 10 secondi di pausa tra un esercizio ed un altro.

Il tutto per 8 intervalli (4 esercizi per 2 serie di seguito).

Qualunque esercizio si usi, un allenamento con un timer ad intervalli TABATA farà salire la tua frequenza cardiaca immediatamente. Lavorando ad alta intensità, il tuo corpo costringerà gli ormoni a lavorare al massimo e darà una scossa al tuo metabolismo, cosa molto buona se hai in mente di metterti in forma in breve tempo.