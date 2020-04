Coronavirus e fake news, nemici da combattere

Anche questa settimana il Ministero ha provveduto a confutare, sulla base delle evidenze scientifiche, nuove fake news circolanti sul tema dell'infezione da nuovo coronavirus. Continua, quindi, la creatività degli esperti della bugia e questo è l'elenco delle fake news smentite. FALSO: I trattamenti ayurvedici fortificano e quindi mi proteggono e non mi fanno ammalare di Covid-19v; Non esistono evidenze scientifiche che le pratiche ayurvediche abbiano un'azione protettiva nei confronti dell'infezione da nuovo coronavirus. FALSO: Quest'anno non mi vaccinerò contro l'influenza perché il vaccino antinfluenzale facilita il contagio con il nuovo coronavirus; Non esistono evidenze che il vaccino antinfluenzale faciliti il contagio con il nuovo coronavirus. Si tratta di due virus diversi. La vaccinazione antinfluenzale evita di contrarre il virus dell'influenza stagionale e quindi ha un duplice vantaggio: facilita la distinzione tra le due malattie (influenza e COVID-19) e protegge le persone a rischio di sviluppare forme gravi di influenza. FALSO: Lo yoga migliora la respirazione e quindi non mi fa ammalare di Covid-19; Non ci sono evidenze che abbia un ruolo protettivo nei confronti dell'infezione da nuovo coronavirus. FALSO: Il sudore emesso attraverso l'attività fisica elimina anche il virus; Non ci sono evidenze scientifiche che il virus sia eliminato attraverso il sudore, ma l'attività fisica ha effetti benefici sulla salute generale della persona. Per questo è consigliabile praticarla anche in casa in questo periodo in cui non si può uscire, se non per necessità. FALSO: Il miele ha un'azione antibatterica e disinfettante quindi se mangio tutti i giorni un cucchiaio di miele mi proteggo dal coronavirus; Il miele è un alimento con ottime proprietà nutritive e antibatteriche, ma non ci sono evidenze che svolga un'azione efficace nei confronti dei virus e del nuovo coronavirus in particolare.