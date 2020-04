Il Lions Club di San Salvo ancora in prima linea per l'Emerganza Covid-19

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

l Lions Club di San Salvo ha dato il proprio contributo per aiutare a combattere l’emergenza sanitaria da Covid-19. Lo ha fatto rispondendo alla richiesta di mascherine da parte dell'Istituto di Riabilitazione San Francesco di Vasto.

Di fronte al Coronavirus che sembra non voler arretrare, avanza la solidarietà: così i Lions di San Salvo si sono rimboccati le maniche per contribuire alla gestione dell’emergenza sanitaria, donando le quasi introvabili mascherine, per proteggere medici, infermieri, paramedici e educatori nel loro duro e instancabile lavoro che quotidianamente affrontano con grande coraggio.

Nelle scorse settimane i Lions di San Salvo insieme agli amici di Vasto si erano già attivati con vari service per aiutare l’ospedale, acquistando altre mascherine poi donati a diversi reparti dell'Ospedale San Pio di Vasto.

Ma il club sansalvese non si ferma mettendo in atto una raccolta fondi interna all'associazione e nelle prossime settimane saranno pronti ad intervenire a favore di chi avrà bisogno di DPI, materiale medicale, ecc.

In tutto il Distretto 108A (Abruzzo, Molise, Marche e Romagna) sono stati già donati dispositivi e materiali medicali per oltre 420.000€ e si stanno organizzando per il dopo-emergenza, che si prevede altrettanto difficile.

Lions Club San Salvo