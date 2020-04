Francesca 24 anni - ll coraggio di vivere nell’Amore

Al giorno d’oggi parlare d’amore può sembrare la cosa più banale al mondo; credo sia la parola in assoluto piu’ inflazionata. Sui social network che ci fanno immaginare l’amore a tocchi di like; sulle riviste ci raccontano di love story moderne; nei film i protagonisti finiscono sempre per innamorarsi e vivere felici e contenti. Tutto sembra scritto a forma di cuore …. Come quando da piccoli guardavamo il nostro cartone preferito e sognavamo che tutto quello un giorno potesse accadere a noi.

Poi qualcuno ci sussurra : cresci!!!!! Sembra che la favola debba svanire. E forse così accade davvero, ma solo se all’Amore si vuole dare l’unico significato del batticuore ad ogni età.

Forse invece si potrebbe cercare un altro significato di questa parola che nel tempo e nella vita assume diverse forme.

L’amore può trovarsi in un tramonto ricco di colori che rendono il cielo un dipinto, in una passeggiata in spiaggia dove l’unico rumore che senti è lo sbattere delle onde sulla battigia; può essere una fotografia, ritrovata per caso mentre stai facendo le tue pulizie stagionali; può essere un paesaggio che ti riempie il cuore di pensieri; può essere un libro regalato da una persona speciale; può essere tutto.

Delle volte siamo talmente presi dalla nostra frenetica quotidianità che non riusciamo neanche a percepire questi piccoli segnali e gesti che ci ricordano che forse l’amore è sempre intorno a noi,anche quando non lo vediamo. Addirittura delle volte non riusciamo neanche ad amare noi stessi, perché pieni di difetti, di imperfezioni che ci fanno credere di non essere “giusti” per questo mondo in cui viviamo; d’altronde come biasimare i ragazzi di oggi che si vedono tartassati da milioni di idoli che gli fanno credere che se nella vita non sei magra, non sei bella, non sei truccata, non sei alta, insomma non sei perfetta, non vali tanto, anzi sei quasi inesistente e mai potrai trovare l’Amore Favola delle canzoni.

Ma io vorrei gridare che non è cosi: Cari ragazzi sapete perché ognuno di voi è bello così com’è?

Perché in questo mondo nessuno è sbagliato, nessuno è un prodotto non riuscito, nessuno è troppo o poco, non lasciatevi cadere senza la voglia di rialzarvi e continuare a lottare; voletevi bene e amatevi per quello che siete perché siete belli e straordinariamente unici anche se non portate la taglia 38 e non siete all’ultima moda… Amatevi, perché solo così potrete circondarvi di amore.

C’è una bellissima frase che il Papa ha detto di fronte a milioni di giovani durante la Giornata Mondiale della Gioventù a Panama, e più che una frase era un appello a tutti a lasciarsi coinvolgere: “Innamoratevi di Cristo, abbiate il coraggio di vivere nell’Amore!”

Ogni singolo essere umano su questa Terra ha diritto all’amore, in tutte le sue sfaccettature,le sue forme e i suoi significati, ricordandosi che però l’amore non è solo l’amore che proviamo per la persona amata,per la nostra famiglia, per i nostri amici, ma è l’Amore per ogni altro, per tutto ciò che ci circonda, qualsiasi cosa,anche quella che può sembrarci banale…innamoriamoci delle persone, di un tramonto, di un bel libro, di una dedica scritta su un muro, di una frase trovata per caso mentre scorriamo instagram, di una foto al mare con i nostri amici, innamoriamoci della vita, perché in fin dei conti è quella la nostra vera opportunità per amare,senza quella non saremmo nulla! Amiamo le piccole opportunità della nostra quotidianità, amiamo tutto ciò che ci fa sentire vivi e ci fa dire grazie, ciò che ci fa continuare ad aprire gli occhi la mattina e vivere la nostra vita come solo noi sappiamo fare, nella nostra unicità.....vivendo nell'Amore.