I Sansalvesi veraci: oggi fanno le Sagnitelle e aspettano la benedizione, da domani si preparano i Taralli

Oggi sabato 18 aprile 2020 la popolazione Sansalvese vede interrompere, dall' emergenza sanitaria, il momento tradizionale della giornata delle "Sagnitelle di San Vitale". La rievocazione storica collegata alle ricorrenze dedicate al Martire Patrono della città. Un giorno di festa che sta nella storia della città, nella partecipazione volentierosa delle donne e degli uomini che ammassano diversi quintali di farina e tagliano la pasta, la partecipazione rumorosa e accorata nella folkloristica sfilata dei motori e cavalli addobbati che trasportano le "Some" di grano al mulino per la farina destinata alle Sagnitelle a ai Taralli. Ai tempi del Covid-19 anche se privi di molto, i Sansalvesi portano avanti quel che possono della tradizione e quindi preparano a casa e aspettano la benedizione on-line da parte del Parroco Don Raimondo Artese. Da domani al 27, invece, si preparano i tipici Taralli di San Vitale. Un modo per restare uniti e far resistere la tradizione #sagnitelleSVM2020 #ioammassoacasa