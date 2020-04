Sagnitelle, "Dedicato a tutti i sansalvesi"

Buongiorno a tutti i "Salvanesi", oggi per noi tutti è un giorno di festa, non come siamo abituati a scendere tutti per strada a vedere cavalli, trattori tutti addobbati a sfilare per le strade di San Salvo, in onore del nostro protettore San Vitale, a causa del covid19. Sono convinto che oggi in tutte le case in tavola ci saranno le "Sagnitell",fatte da nonne,nonni,mamme, perché noi siamo forti,e siamo molto rispettosi è staremo tutti a casa.Ne sono consapevole che nel 2021,ritorneremo più forti di prima per festeggiare il nostro amato San Vitale!

Forza San Salvo non molleremo mai ,lotteremo come leoni.