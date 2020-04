Il sindaco Tiziana Magnacca segnala che Poste Italiane ha comunicato che le misure adottate per contenere il contagio da Covid-19 consentiranno, progressivamente a partire da domani 20 aprile, di ripristinare l’operatività di San Salvo Marina dell’ufficio postale sito in Via Amerigo Vespucci 7.