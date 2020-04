Le ricette della domenica: sugo alla ventricina dell’alto vastese

Il sugo alla ventricina dell’alto vastese è una ricetta semplice da preparare e di grande gusto.

Gli ingredienti per questo primo piatto sono:

100 gr. di ventricina dell’alto vastese

pezzetti di pomodoro

1 cipolla media

1 gambo di sedano

1 carota

1 spicchio d’aglio

1 foglia d’alloro

5 cucchiai d’olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Il procedimento:

Come prima cosa bisogna tritare finemente il sedano, la cipolla, l’aglio e l’alloro. Soffriggere il tutto con 5 cucchiai d’olio extravergine d’oliva a fuoco medio per circa due minuti. Poi aggiungere la ventricina dell’alto vastese tagliata a cubetti. A questo punto, lasciare soffriggere ancora per far insaporire bene. Alla fine aggiungere i pomodorini pachino tagliati a pezzetti oppure una passata di pomodoro, preferibilmente fatta in casa. Dopo circa un quarto d’ora il sugo alla ventricina è pronto. Si consiglia di abbinare una pasta fresca.