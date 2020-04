San Salvo Marina: Architettura effimera?

Si terrà anche quest'anno il tradizionale mercatino sul lungomare di San Salvo?

Noi temiamo di no, per ovvi motivi.

Crediamo però che si possa sfruttare questo momento come un'occasione per ripensare temporaneamente il lungomare e gettare le basi per uno sviluppo futuro differente, nel quale la bellezza, la qualità urbana e la sostenibilità facciano da volano per il turismo.

Esistono tante risposte e tanti modi di approcciare il tema.

La nostra idea per l'estate 2020, che riteniamo anche la più fattibile in termini di tempo e di budget, è quella di un concorso di architetture effimere che si confrontino con il tema del distanziamento sociale, con l'intenzione (non obbligata) di riutilizzare quello che ad oggi è l'esistente arredo urbano del lungomare (fioriere, panchine, muretto etc).

La realizzazione di un numero ridotto di progetti, 5 per esempio, potrebbe essere un sufficiente punto di partenza per riflettere su questo periodo storico e gettare le basi per una futura riqualificazione di tutto il lungomare. Ci piacerebbe che i gruppi partecipanti fossero composti da figure professionali eterogenee, quali architetti, artisti, psicologi, sociologi etc, e perchè no comuni cittadini che hanno a cuore la propria città.

Siamo ottimisti e fiduciosi che si possa ripartire dall'essenziale esaltandone il potenziale con la creatività.

Arch. Alberto Barattucci