Inizia la preparazione dei Taralli di San Vitale, il 28 la benedizione. La Tradizione continua...

Un "successo", quello ottenuto da, il SagnitelleDay, che ha visto centinaia di Sansalvesi aderire all'idea di non arrendersi al momento di restrizione, per cui si sono annullati tutti gli eventi, e quindi produrre e cucinare le Sagnitelle nelle proprie case aspettando la benedizione in diretta streaming di Don Raimondo Artese; per postare sui social una foto di un momento della preparazione, un modo per condividere e portare avanti comunque la tradizionale rievocazione in onore del Patrono.

In questa settimana di noveva al glorioso Martire la cittadinanza, su invito del Parroco e del Comitato Festa, ripeterà l'esperienza della preparazione casalinga con la realizzazione dei Taralli, in modo da trovarsi pronti per la benedizione ( il 28 dopo la messa delle 10.30) riuscendo così ancora a continuare almeno in parte o comunque a non fermare la tradizione.

#taralliSVM2020 è l' hashtag scelto dai membri del comitato, scrivendolo sul post automaticamente sarete in una galleria, cliccando vedrete tutti gli altri con lo stesso #